Melikgazi Belediyesi kiraya verdiği iş yerlerinde kira artışı yapmayacak
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Melikgazi Belediyesi kiraya verdiği iş yerlerinde kira artışı yapmayacak

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Melikgazi Belediyesi kiraya verdiği iş yerlerinde kira artışı yapmayacak

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde mülkiyeti belediyeye ait olan ve kiraya verilen iş yerlerinde yıllık kira artışının yapılmayacağını bildirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde mülkiyeti belediyeye ait olan ve kiraya verilen iş yerlerinde yıllık kira artışının yapılmayacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, salgın nedeniyle iş yerlerini açamayan esnafa destek olmak için Belediye Meclisi'nde karar alındı.

Başkan Mustafa Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu pandemi döneminde birçok işyeri kısıtlı günlerde açılamadı veya açsa da sınırlı sayıda müşteriye hizmet verdi. Birçok esnaf da paket ve sipariş sistemi ile satış yaptı. Bu süreç zor, biz bu açıdan esnafımıza destek olmak istedik. Bir ticaret ve esnaf şehri Kayserimizde yine esnafa yönelik karar aldık. Belediye Meclisince mülkiyeti belediyemize ait olup kiraya verilen iş yerlerinin yıllık kira bedellerinin pandemi bitimine kadar sabitlenmesi kararı alınmıştır. Almış olduğumuz kararların hayırlı olmasını dilerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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