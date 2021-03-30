Melikgazi'den Demokrasi Mahallesi'ne yeni bir sosyal tesis
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Melikgazi'den Demokrasi Mahallesi'ne yeni bir sosyal tesis

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Melikgazi'den Demokrasi Mahallesi'ne yeni bir sosyal tesis

Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşların daha nezih ve huzurlu ortamlarda zaman geçirmeleri için faaliyetlerine devam eden Melikgazi Belediyesi Demokrasi Mahallesi'ne modern bir sosyal tesis kazandırıyor.

2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu
2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu
'Sana iğne yapacağım' diyerek cinsel istismarda bulunan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası
'Sana iğne yapacağım' diyerek cinsel istismarda bulunan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası

Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşların daha nezih ve huzurlu ortamlarda zaman geçirmeleri için faaliyetlerine devam eden Melikgazi Belediyesi Demokrasi Mahallesi'ne modern bir sosyal tesis kazandırıyor.

Melikgazi ve Kayseri için çalışmaya ve üretmeye hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere, yeni sosyal alanlar kazandırıyoruz. Melikgazili hemşerilerimin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla sosyal tesis inşaatı çalışmalarına hız verdik. Demokrasi Mahallemizin bir sosyal tesis ihtiyacı vardı. Yapacağımız çalışmalar sayesinde yaz sonunda mahallemizde çok ciddi şekilde gelişme ve güzelleşme olduğu net bir şekilde görülecek. Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşların daha nezih ve huzurlu bir ortamda zaman geçirmeleri adına bu tür faaliyetlerimiz devam edecektir. İlçe genelinde hayata geçirdiğimiz sosyal tesisler ve yaşam alanları ile ilçemize farklı bir vizyon katacağız. Sosyal tesis içerisinde akıl küpü çalışma istasyonu, MELMEK atölyeleri, çocuk oyun alanları, kafeterya, fitness salonu ve servis mekanları bulunacak. Gençlerin bir arada ders çalışmalarına imkan verecek akıl küpü çalışma istasyonunda tek kişilik çalışma alanları, çoklu çalışma alanları bilgisayar destekli çalışmalara imkan tanıyan alanlar, çay-kahve mola köşeleri yer alacak. Gençlerin rahat konforlu bir alanda ders çalışmaları sağlamak için güzel bir mekanı mahallemize kazandıracağız. Şimdiden Demokrasi Mahallemize ve Melikgazi'mize hayırlı olmasını dilerim." dedi. - KAYSERİ

Melikgazi'den Demokrasi Mahallesi'ne yeni bir sosyal tesis
Melikgazi'den Demokrasi Mahallesi'ne yeni bir sosyal tesis

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Şevval Sam Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Erol Bulut Caner Erkin Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Melikgazi'den Demokrasi Mahallesi'ne yeni bir sosyal tesis - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 13:15:06. #1.15#
title