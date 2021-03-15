Melikgazi'de zabıta ekiplerinden örnek davranış
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Melikgazi'de zabıta ekiplerinden örnek davranış

15.03.2021 13:54 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:09
Melikgazi'de zabıta ekiplerinden örnek davranış

Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, covid-19 aşısı olamayan yaşlı hasta çifte yardımcı olarak sağlık merkezinde aşı yaptırdılar.

Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, covid-19 aşısı olamayan yaşlı hasta çifte yardımcı olarak sağlık merkezinde aşı yaptırdılar.

Yaşlı çiftlere yardım eden zabıta ekiplerine teşekkür eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "50 yıllık evli 76 ve 79 yaşında Seyide-Mehmet Engür çiftini belediye zabıta ekiplerimiz covid-19 aşısı yaptırmak için sağlık merkezine götürmüşler. Dizlerinin rahatsızlığından dolayı yürümekte zorluk çeken yaşlılarımızın gidemediğini öğrenen Melikgazi zabıta ekiplerimiz sağlık ocağına yaşlı çiftçimizi götürerek aşıları yaptırdı ve tekrar evlerine bıraktı. Belediye olarak vatandaşlarımızın isteklerini elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu zorlu günlerde insanlarımızın yardımına koşmak bizim asli görevimiz. Bunu yapmaktan ekibim ve büyük mutluluk duyuyoruz. Özellikle yaşlılarımız, uyarıları dikkate alıp yetkililerin yaptıkları açıklamaları dinlesin. Şehrin her köşesinde temizlik ekiplerimiz dezenfeksiyon işlemlerini yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Belediye olarak salgının yok edilmesi için her türlü tedbiri alıyoruz." dedi

Seyide ve Mehmet Engür çifti ise Melikgazi Belediyesi ve zabıta ekiplerine teşekkür ederek, bu zor süreçte isteklerinin yerine getirilmesinden dolayı mutlu olduklarını belirttiler. - KAYSERİ

Melikgazi'de zabıta ekiplerinden örnek davranış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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