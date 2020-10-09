Melikgazi'de yollar hem yenileniyor hem de ağaçlandırılıyor
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Melikgazi'de yollar hem yenileniyor hem de ağaçlandırılıyor

09.10.2020 10:46 | Son Güncelleme: 09.10.2020 10:51
Melikgazi'de yollar hem yenileniyor hem de ağaçlandırılıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, sahada her türlü çalışmayı yerinde inceleyerek, kanal boyunda yol çalışması ve Yeşilyurt bağlantı yolunda ağaçlandırma yapıldığını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, sahada her türlü çalışmayı yerinde inceleyerek, kanal boyunda yol çalışması ve Yeşilyurt bağlantı yolunda ağaçlandırma yapıldığını söyledi.

Sivas Caddesi'ni Hulusi Akar Bulvarı'na bağlayan kanal boyunda uzun süredir hummalı bir çalışma yapıldığını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Burası şehrimizin önemli akslarından bir tanesi. Yolun sağında ve solunda bulunan gecekondular yıkarak onları yeni evlerine taşıdık. Bu yolun genişlemesi ve daha seri trafik için büyük bir yatırım yaptık. Yapılan çalışmalardan sonra bu yol çok geniş bir bağlantı yolu haline geldi. Kaldırım ve bisiklet yollarımızda tamamlandı. Biz Melikgazi Belediyesi olarak yaptığımız çoğu yola bisiklet yolu yapıyoruz. Yolun sağ tarafı bitti sol tarafında da kısa zamanda çalışmalar tamamlanacak. Güzel kullanışlı bir yol haline geldi burası. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Alt ve üst yapı çalışmalarının devam ederken bir yandan da ağaçlandırma yapıldığını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi:

"Yeşilyurt Mahallemizde devam eden yol çalışmasını da inceleyerek işçilerimize tatlı ikram ettik. 3 aydır devam eden büyük bir çalışmayı tamamlamak üzereyiz. 8 kilometrelik yolda asfalt, kaldırımlar ve bisiklet yolunu tamamladık. Son olarak ağaçlandırma çalışmasına başladık. Melikgazi'ye fidan değil ağaç dikiyoruz. Yeşil bir Melikgazi, temiz bir gelecek için ilçemizi göreve geldiğimiz günden beri ağaçlandırıyoruz. Bu minvalde ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek." - KAYSERİ

Melikgazi'de yollar hem yenileniyor hem de ağaçlandırılıyor
Melikgazi'de yollar hem yenileniyor hem de ağaçlandırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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