Melikgazi'de yol yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
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Melikgazi'de yol yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Melikgazi'de yol yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yol yapım ve yenileme çalışmalarını birçok noktada devam ettiren Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi Kışla Caddesinde yol yenileme çalışmalarına başladı.

Yol yapım ve yenileme çalışmalarını birçok noktada devam ettiren Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi Kışla Caddesinde yol yenileme çalışmalarına başladı.

Melikgazi Belediyesi'nin kısa sürede hızlı ve etkin çalışmalarıyla konforlu ve güvenli yollar yaptığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi'mizde daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sistemi için gereken çalışmaları hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Birçok mahalleye ziyaret ederek sahada sürekli işlerimizi takip ediyoruz. Kışla Caddesinde 1,5 metre uzunluğunda 12 metre genişliğinde 2000 ton civarı asfalt kullanılarak yol yenileme çalışması yapıyoruz. İhtiyaç olan yerlerde otopark ve kaldırım yapıyoruz. Dolayısıyla 1,5 kilometrelik hattı yenilemiş olacağız. Çalışmalar tamamlandıktan sonra kaldırım ve otopark çalışması da yapılacak. Ayrıca buranın içme suyu hatları da yenilendi. Hummalı bir şekilde devam ettirdiğimiz yol yenileme ve asfalt çalışmasıyla Melikgazi ilçesi daha da güzelleşecek. Çalışmalarımızı yaparken sadece asfalt dökümü yapmıyoruz. Alt yapı ve üstyapı faaliyetleri ile ilgili tüm çalışmaları da kurumlarımızla işbirliği içinde yapıyoruz. Öncelikle vatandaşlarımıza kısa süreli de olsa verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Bu yeni yolumuzun hayırlı olmasını dilerim. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi'de yol yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Melikgazi'de yol yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Melikgazi'de yol yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Melikgazi'de yol yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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