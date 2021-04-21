Melikgazi'de yol çalışmaları

Melikgazi Belediyesi tarafından yol yapım, asfalt serim ve kaldırım bakım onarım çalışmaları devam ediyor.

Melikgazi Belediyesi tarafından yol yapım, asfalt serim ve kaldırım bakım onarım çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mimarsinan OSB yolunda 20 metre genişliğinde 2,5 kilometre uzunluğundaki toplam 5 kilometre olan bağlantı yolunda asfalt çalışması başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, asfalt sezonun açılmasıyla hızlı bir şekilde yol çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Çalışmalara yoğun bir şekilde devam edildiğini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sene de asfalt yol yapımında rekor kırmak için çalışıyoruz. Daha seri ve daha nitelikli yollar yaparak hizmete açacağız. Mimarsinan OSB yolunda, çalışmalara başladık. Burada yeni bir bağlantı yolu ortaya çıkacak. Bu yolu yapmamızdaki amacımız Gürpınar Mahallesi'ndeki taş ocaklarından gelen tüm büyük tonajlı yüklü kamyonların, o bölgedeki şantiyelerden gelen diğer kamyonların Mimarsinan Mahallesi yerleşim alanına girmeden direkt Malatya yoluna çıkışını sağlamak. Trafik böylece rahatlamış olacak. Çalışmalarımız hızla devam ediyor, en kısa zamanda tamamlayarak trafiğe açacağız."

Ayrıca, Keykubat Mahallesi'nde 25 kilometre yol, 80 bin metrekare kaldırım çalışması yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün