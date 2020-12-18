Melikgazi'de yeni kentsel dönüşüm alanları masaya yatırıldı
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Melikgazi'de yeni kentsel dönüşüm alanları masaya yatırıldı

18.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:19
Melikgazi'de yeni kentsel dönüşüm alanları masaya yatırıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kentsel Dönüşüm ve Plan-Proje Müdürlüğü ile toplantı yaparak ile kentsel dönüşüm gereksinimi olan yerlerin tespit ve analiz çalışmalarını istişare etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kentsel Dönüşüm ve Plan-Proje Müdürlüğü ile toplantı yaparak ile kentsel dönüşüm gereksinimi olan yerlerin tespit ve analiz çalışmalarını istişare etti.

Melikgazili vatandaşların nitelikli ve daha güvenli konutlarda yaşaması için kentsel dönüşüm çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Kentsel Dönüşüm ve Plan-Proje Müdürlüğümüz ile kentsel dönüşüm gereksinimi olan yerlerin tespit ve analiz çalışmalarını istişare ediyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak uzun zaman önce Memduh Büyükkılıç Başkanımız döneminde başlayan kentsel dönüşüm şu anda son hızıyla devam ediyor. Bitirdiğimiz binalarla ilgili kura çekimi anahtar teslimi törenlerini yapıyoruz. Sadece Küçükali ve Kazım Karabekir mahallelerinde değil tüm Melikgazi ile ilgili kentsel dönüşüm ihtiyacı olan alanların tespiti planlanması ve analiz çalışmalarının yapılması gerekiyor. Bizde bu altyapı çalışmalarını mesai arkadaşlarımızla birlikte değerlendiriyoruz. Tabii mevcut ekonomik şartlar ve inşaat sektörünün durumu göz önünde bulundurulduğunda kentsel dönüşüm kolay bir çalışma değil. Maliyetli yüksek ve mevzuatı ağır bir olay. Ancak burada geçmişten beri Melikgazi Belediyesi referans olarak güzel çalışmalarıyla kentsel dönüşüme imza atmış. Türkiye'de büyük bir başarı elde etmiş. Bizimde bu kapsamda çalışmalarımız devam edecek. Amacımız vatandaşlarımızın daha nitelikli, daha güzel konutlarda huzur içerisinde yaşamalarını sağlamak. Bütün çalışmalarını tamamladıktan sonra planlarımız dahilinde kentsel dönüşümle ilgili projeler açıklayacağız. Mesai arkadaşlarıma çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi. - KAYSERİ

Melikgazi'de yeni kentsel dönüşüm alanları masaya yatırıldı
Melikgazi'de yeni kentsel dönüşüm alanları masaya yatırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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