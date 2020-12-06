Melikgazi'de yapılandırma mesaisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Melikgazi'de yapılandırma mesaisi

06.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 06.12.2020 15:35
Melikgazi'de yapılandırma mesaisi

Melikgazi Belediyesi hafta sonu mesai yaparak birçok vergi borcunun yapılandırılmasının önünü açan 7256 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında e-devlet üzerinden başvurulan yapılandırma başvurularını sonuçlandırdı.

Melikgazi Belediyesi hafta sonu mesai yaparak birçok vergi borcunun yapılandırılmasının önünü açan 7256 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında e-devlet üzerinden başvurulan yapılandırma başvurularını sonuçlandırdı.

Konuyla alakalı Melikgazi Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 7256 Sayılı Kanunda belirtilen vergi borçlarının yapılandırılması için 31 Aralık'a kadar başvuru yapılması gerektiğini bildirmesi üzerine bizde Melikgazi'mizde çalışmalara başladık. Vergi borcu yapılandırması yapabilmek için e-devlet şifresi gerekiyor. Vatandaşlarımız yapılandırma kanunu kapsamında belediyemizin internet sitesi üzerinden e-devlete yönlendiriliyor buradan başvuru yapabiliyor. Yapılan başvurular belediyemizin yazılım sistemi olan ulakbel'e düşüyor. Duyurulardan sonra 2500 başvuru birikmişti, bu başvuruları hafta sonu mesai yaparak sonuçlandırdık ve vatandaşlarımıza geri dönüş sağladık. Bu yasa ile 31.12.2020 tarihine kadar vergi borçları yapılandırılabilecek. Pandemi sürecinden dolayı vatandaşlarımızın belediyemiz www.melikgazi.bel.tr internet sitesi üzerinden yapılandırma için başvuru yapmaları daha faydalı olacaktır. Lütfen bu yasa kapsamında 31 Aralık'a kadar vergi borçlarınızı yapılandırmayı unutmayınız." - KAYSERİ

Melikgazi'de yapılandırma mesaisi
Melikgazi'de yapılandırma mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Melikgazi Belediyesi hatırlattı, 'Vergi Borçlarınızı Yapılandırmayı Unutmayın!'
Melikgazi Belediyesi hatırlattı, "Vergi Borçlarınızı Yapılandırmayı Unutmayın!"
Son dakika haber | Melikgazi'de 110 dairenin kura çekimi ve anahtar teslimi yapılacak
Son dakika haber | Melikgazi'de 110 dairenin kura çekimi ve anahtar teslimi yapılacak
Melikgazi'de pazar yeri denetimleri aksatılmadan yapılıyor
Melikgazi'de pazar yeri denetimleri aksatılmadan yapılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Donald Trump Meral Akşener Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ivana Sert Kıvanç Tatlıtuğ Diego Armando Maradona
Spor Falcao Samatta Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Melikgazi'de yapılandırma mesaisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 15:38:40. #1.15#
title