Melikgazi'de yapılacak cami ve kuran kursu için protokol imzalandı
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Melikgazi'de yapılacak cami ve kuran kursu için protokol imzalandı

Melikgazi Belediyesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'ne cami ve kuran kursu yaptıracak.

Melikgazi'de yapılacak cami ve kuran kursu için protokol imzalandı
19.08.2020 12:25 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:28

Melikgazi Belediyesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'ne cami ve kuran kursu yaptıracak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'ne inşa edilecek cami ve kuran kursu için hayırsever Kahraman Çelebi ile protokol imzalandı.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, hayırseverlerin desteği ile birçok projeyi seri şekilde hayata geçirdiklerini belirtti.

Melikgazi'ye yeni hizmetler ve tesisler kazandırmaya devam ettiklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz ay mecliste aldığımız oy birliği kararıyla hayırseverimiz Kahraman Çelebi'nin arzu etmiş olduğu Mimarsinan Şirintepe'de belediyemizin arsasına güzel bir cami ve kuran kursu yapacağız. Hayırseverimizin 1 milyon 300 bin lira katkısıyla ve bir bu kadar da belediyemizin desteği ile bu güzel hayrı faaliyete geçireceğiz. Kahraman ağabey de camilerde ve minarelerde inşaat ustalığı yapmış biri. Şimdi de nasip olmuş artık kendisi bir cami yaptırmak istemiş. Rabbim hayırlı, uğurlu etsin, bu güzel hayrını kabul etsin inşallah."

Kahraman Çelebi de güzel bir hayrı hayata geçirecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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