Melikgazi'de vatandaşlar açıkta satılan gıdalara karşı uyarıldı Dünyayı tehdit eden korona virüs salgınına karşı tüm ilçede tedbirleri alan Melikgazi Belediyesi, Kayserili vatandaşları açıkta satılan gıda ürünlerini almamaları konusunda uyardı.

Dünyayı tehdit eden korona virüs salgınına karşı tüm ilçede tedbirleri alan Melikgazi Belediyesi, Kayserili vatandaşları açıkta satılan gıda ürünlerini almamaları konusunda uyardı.



Açıkta satılan, periyodik olarak denetime tabi olmayan ürünlerin vatandaşı tehdit ettiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Korona virüsü ile birlikte zaten yasak olan açıkta satılan gıdalar daha fazla risk taşıyor. Açıkta satılan Kuruyemiş, bakliyat ve baharat ürünleri sakın almayın. Özellikle et, tavuk, süt ürünleri ve bakliyat gibi gıdalarda kesinlikle resmi kontrollere tabi ambalajlı ürünler veya kapalı alanlardaki ürünlerin tercih edilmesi gerekiyor. Özellikle açıkta satılan ürünler içinde en fazla risk barındıran gıda gruplarının başında kuruyemiş, kuru meyve, baharatlar, tavuk ürünlerin ve bakliyatlar geliyor. Bu ürünler, karaciğer kanseri riski barındırıyor. Çünkü ürün tarladan sofraya gelene kadar hijyenik olmayan bir çok işlemden geçiyor" dedi.



Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, zabıta tarafından sağlık denetimlerinin devam edeceğini ve sağlık açısından zararlı gıda ürünleri satanların hakkında cezai işlemler uygulanacağını hatırlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA