Melikgazi'de temizlik çalışmaları Melikgazi Belediyesi tarafından kurban satış ve kesim yerleri dezenfekte edildi.

Melikgazi Belediyesi tarafından kurban satış ve kesim yerleri dezenfekte edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nda 2 bölgedeki kurbanlık satış yeri ve 23 kapalı pazar yerinde temizlik çalışması yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bayramda gece ve gündüz olarak çift vardiya çevre temizliği yapılarak çöplerin toplandığını belirtti.

Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için yoğun gayret gösterdiklerini aktaran Palancıoğlu, "Kurban Bayramı süresince belediyemizin temizlik işleri ekipleri gece gündüz demeden, kurban atıklarını toplayarak vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmeleri sağlandı. Bu vesileyle bayram süresince özveriye çalışan belediye ekibimizi tebrik ediyor, bizlere destek olan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA