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Melikgazi'de Tabipler Bahçesi açılıyor

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Melikgazi'de Tabipler Bahçesi açılıyor

Erenköy Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi ve Kayseri Tabip Odası ile sağlık çalışanlarının mücadelesini ve anısını ölümsüz kılmak amacıyla "Tabipler Bahçesi" hayata geçiriliyor.

Erenköy Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi ve Kayseri Tabip Odası ile sağlık çalışanlarının mücadelesini ve anısını ölümsüz kılmak amacıyla "Tabipler Bahçesi" hayata geçiriliyor. Bu kapsamda 26 Eylül Pazar günü Tabipler Bahçesi'nin açılışı yapılacak.

Konuyla alakalı bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Tabip Odası ile işbirliği içerisinde hekim etkinlikleri için kullanılmak üzere bir Tabipler Bahçesi yapıyoruz. Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. İlhan Şahin bize bir talepte bulundu. Bizde uygun bulduk. Pandemide vefat eden doktorlarımız ve aynı zamanda Kayseri'ye uzun yıllar emek vermiş doktorlarımızın da içinde isimlerinin olacağı bir park yapıyoruz. Her yılda bu parkta bir etkinlik ile rahmetli olan doktorlarımız yad edilecek. En ön saflarda mücadele eden ve bu süreçte kaybettiğimiz sağlık çalışanlarına ithafen bu parkımızı düzenliyoruz. Toplum sağlığı için topyekün bir savaşın içinde mücadele eden sağlık emekçilerine şükran duyuyorum. 26 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Tabipler Bahçesi'nin açılışını yapacağız. Yeni parkımızın hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi'de Tabipler Bahçesi açılıyor

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