MELİKGAZİ'DE SON BAHAR TEMİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

MELİKGAZİ, KAYSERİ (Habermetre) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçe sınırları içerisinde bulunan mahallelerde çok yönlü sonbahar temizlik çalışmasının devam ettiğini söyledi.

Süpürge makinaları, motorlu tırpan araçları, kepçe ve kamyonlar ile sonbahar temizlik çalışmaların 8 ayrı ekip ile 8 bölgede halinde devam ettiğini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu "Daha temiz bir Kayseri, daha temiz bir Melikgazi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapılması gereken rutin temizliğin dışında sonbahar temizlik kampanyası ile özellikle ara sokaklarda, yoğun kullanılmayan kaldırım ve yollarda temizlik yapıyoruz. Bölgenin mıntıka temizliği yapıldıktan sonra, motorlu tırpanlar ile kaldırımlar yabancı otlardan arındırılıyor. Süpürge araçlarımız ve temizlik elemanları ile de toplanıyor. Mahallede yer alan otoparklar, çocuk oyun grupları gibi yerlerin içinde ve çevresinde büyümüş olan otlarda bu çalışma ile temizleniyor. " dedi

Temizlik kampanyasının halk ve çevre sağlığı açısından önemli olduğunu, ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, sonbahar temizliğinin tüm mahalleler temizleninceye kadar devam edeceğini kaydetti.

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