Melikgazi'de sesli kütüphaneler hizmet verecek

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Akıl Küpü Çalışma İstasyonları'nda sesli kütüphane kurarak hizmet vereceklerini bildirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Akıl Küpü Çalışma İstasyonları'nda sesli kütüphane kurarak hizmet vereceklerini bildirdi.

Başkan Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, toplumun her kesimine hitap etmek için sesli kütüphane kurmak istediklerini belirtti.

Kitapsever olup da okuma imkanı bulamayan görme engelliler için sesli kütüphane eksikliğini gidereceklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Toplumda okuma oranını artırmak ve kitap kültürünü geliştirmek için yeni ve farklı projeler üretiyoruz. Belediye olarak insan odaklı hizmet veriyoruz. Her yaş grubuna ve her kesime uygun işler yapmaya gayret ediyoruz. Okuma merakı olup okumayan sağlık sorunları nedeni ile imkan bulamayan aynı zamanda her kesimden vatandaşlarımız için konuşan kitap projemizi uygulamaya geçirerek sesli kütüphane hizmeti vereceğiz. Sesli kütüphane sadece Melikgazi'ye değil, Kayseri'ye, Türkiye'ye hatta Türkçe bilen tüm dünya insanlarına hizmet verecek. Pandemi bittikten sonra yine birlikte ve güzel etkinlikler düzenleyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün