Melikgazi'de Salça Günleri hazırlıkları tamamlandı
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Melikgazi'de Salça Günleri hazırlıkları tamamlandı

Türkiye'de ilk kez Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu tarafından başlatılan ve bu yıl Melikgazi'de ikincisi düzenlenerek vatandaşların kışlık ihtiyaçlarını karşılaması için başlatılan 'Melikgazi Salça Günleri' hazırlıkları tamamlandı.

Melikgazi'de Salça Günleri hazırlıkları tamamlandı
21.08.2020 15:53 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:57

Türkiye'de ilk kez Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu tarafından başlatılan ve bu yıl Melikgazi'de ikincisi düzenlenerek vatandaşların kışlık ihtiyaçlarını karşılaması için başlatılan 'Melikgazi Salça Günleri' hazırlıkları tamamlandı.

Hazırlıklarla ilgili açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, birlik ve beraberliğin pekiştiği etkinlikte aynı zamanda bir kültürün de yaşatıldığını söyledi. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, kışlık hazırlık yapmak isteyen vatandaşların salçalık domates, biber, patlıcan gibi ihtiyaçlarını yerinde karşıladıklarını belirterek, "Melikgazi Belediyesi olarak altyapı ve üst yapı birçok proje gerçekleştiriyoruz. Yol, asfalt, kaldırım, kültür merkezleri, sağlık ocakları ve okullar kadar vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek te farklı projeler yapmaya çalışıyoruz. İlçemizde iki ayrı bölgede salça kaynatma günleri düzenleyeceğiz. Salça Günleri'nde Melikgazililer zahmet çekmeden kışlık hazırlıklarını yapabilecek. Salça döneminde vatandaşlarımızdan çok fazla şikayet alıyoruz. 15 katlı binaların arasında vatandaşlarımız eski geleneklerini sürdürerek salça kaynatıyorlar. Buda hem çevre kirliliği oluşturuyor hem de çok şikayet geliyordu. Bu etkinlik ile bunun önüne geçiyoruz. Belediye olarak vatandaşlarımıza alanı tahsis ediyor, bu işler için gerekli olan kazan ve tuzu ücretsiz veriyoruz, aynı zamanda ücretsiz domates ve biber çekme makinasını da alanda hazır bulunduruyoruz. 21-27 Ağustos tarihlerinde Mimarsinan Evliyalar Bölgesi'nde ve 29 Ağustos-06 Eylül tarihlerinde Belsin Kocatepe Mahallesi'nde gerçekleşecek olan 'Melikgazi Salça Günleri'ne kışlık salça hazırlığınızı yapmanız için bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Başkan Dr. Palancıoğlu, kışlık hazırlıklarını yapmak isteyen vatandaşların belediyenin 0501 3872522 nolu telefonundan randevu alabileceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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