Melikgazi'de Ramazan eğlenceleri sokaklara taşındı
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Melikgazi'de Ramazan eğlenceleri sokaklara taşındı

Melikgazi'de Ramazan eğlenceleri sokaklara taşındı
02.05.2020 14:59 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:59

Melikgazi Belediyesi korona virüs tedbirleri nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara sürpriz yaparak, Ramazan coşkusunu vatandaşların ayağına getirdi.

Melikgazi Belediyesi korona virüs tedbirleri nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara sürpriz yaparak, Ramazan coşkusunu vatandaşların ayağına getirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan virüs salgını nedeniyle etkinliklerini iptal etmek zorunda kalan Melikgazi Belediyesi, hazırladığı araç ile hafta sonları akşam iftardan sonra ilçenin farklı bir mahallesinde etkinlik düzenleyecek. Etkinliklerde çocuklara özel Hacivat ve Karagöz, semazen, orta oyunu, meddah, gölge oyunu ve cambaz olacak.

Ramazan etkinlikleri kapsamında bir dizi program düzenleyerek evlerinde kalan vatandaşların moral motivasyonunu yüksek tutmak için bu etkinlikleri düzenlediklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bu akşam Battalgazi ve Esenyurt Mahallemizde başladığımız ve vatandaşlarımız evlerinde sıkılmasın diye hazırladığımız güzel bir Ramazan eğlencesi oldu. Hacivat ve Karagöz'ün kendi aralarında atışmaları, şarkı ve gösteriler vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşatıyor. Semazen gösterilerimiz ile vatandaşlarımız manevi dünyasında güzel bir yolculuğa çıkıyor. Melikgazi Belediyesi olarak korona virüs nedeniyle yaşanan bu zor zamanlarda bir nebze de olsa aileleri eğlendirmek ve çocuklara Ramazan'ın özel olduğunu hatırlatmak istedik. İnsanların yüzleri güldü, mutlu oldular. Bu tür etkinliklerimiz sokağa çıkma yasağı olduğu her hafta sonu vatandaşlarımızın ayağına kadar gelerek farklı mahallelerimizde olacak. İnşallah bu sıkıntılı günleri ülke olarak en kısa sürede aşacağız" dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, Ramazan aracının bu akşamda Hürriyet ve Altınoluk Mahallesinde olacağını hatırlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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