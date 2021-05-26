Melikgazi'de online sistem ile emlak vergileri 7/24 ödenebiliyor
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Melikgazi'de online sistem ile emlak vergileri 7/24 ödenebiliyor

Melikgazi'de online sistem ile emlak vergileri 7/24 ödenebiliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediyesi, emlak vergisi ödemekle yükümlü mükelleflerine 1. taksit son ödeme tarihinin 31 Mayıs 2021 olduğunu hatırlattı.

Melikgazi Belediyesi, emlak vergisi ödemekle yükümlü mükelleflerine 1. taksit son ödeme tarihinin 31 Mayıs 2021 olduğunu hatırlattı. Yapılan hatırlatmaya göre mesken ve iş yerlerine ait emlak vergisinin 2021 yılı ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sona erecek. Mükellefler, ödemelerini belediye veznelerinden yapabildikleri gibi internet üzerinden de yapabilecek.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, vatandaşlardan tahsil edilen vergi ve diğer tüm gelirlerin hizmet olarak geri döndüğünü belirterek, "Emlak vergisi ödemelerinizi www.melikgazi.bel.tr web adresimiz e-belediye üzerinden online olarak evlerinizden çıkmadan yapabilirsiniz. Nakit olarak ödeme yapmak isteyen vatandaşlarımız ise belediyemiz veznelerinden ödeme yapabilecektir. Ayrıca veznelerimiz Sabah saat 8: 30 dan Akşam saat 19: 30 'a kadar hizmet verdiği gibi hafta sonları da 10: 00 ile 16: 00 saatleri arasında hizmet vermektedir.. Yoğunluğu önlemek ve hemşehrilerimizin kolayca vergi sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için ödemelerini son güne bırakmamalarını rica ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi'de online sistem ile emlak vergileri 7/24 ödenebiliyor
Melikgazi'de online sistem ile emlak vergileri 7/24 ödenebiliyor
Melikgazi'de online sistem ile emlak vergileri 7/24 ödenebiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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