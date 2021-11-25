Melikgazi'de Öğretmenler Günü'ne özel müzik dolu akşam - Haberler
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Melikgazi'de Öğretmenler Günü'ne özel müzik dolu akşam

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Melikgazi'de Öğretmenler Günü'ne özel müzik dolu akşam

Melikgazi Belediyesi'nin 24 Kasım Öğretmenler Günü için özel olarak hazırladığı konserde öğretmenlere sanat ve türkü dolu bir gece yaşatıldı.

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediyesi'nin 24 Kasım Öğretmenler Günü için özel olarak hazırladığı konserde öğretmenlere sanat ve türkü dolu bir gece yaşatıldı.

Sosyal belediyeciliğe ayrı bir önem veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "24 Kasım Öğretmenler Gününüzü tebrik ediyorum. Bu sene Kayseri Lisesi'nin Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. Yılında bir dönem mezun veremeyip şehit olan atalarımızı andık. Mekanları cennet olsun inşallah. Türk Halk Müziği'nin ezgileri ile dolu keyifli bir müzik akşamı yaşamak için Melikgazi Belediye'mizin düzenlediği 'Öğretmenler Günü' konserini düzenledik. Türk Halk Müziği sanatçısı Tuğba Çimencan Hanım da bir öğretmen, onun da Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Kendi içimizde geleceğimizin gençlerini yetiştiren öğretmenlerimizin gününü müzik coşkusu ile kutlamak istedik. Tuğba Hanım, bütün öğretmenler için birbirinden güzel eserler seslendirildi. Yüreğine emeğine sağlık" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi'de Öğretmenler Günü'ne özel müzik dolu akşam

Melikgazi'de Öğretmenler Günü'ne özel müzik dolu akşam

Melikgazi'de Öğretmenler Günü'ne özel müzik dolu akşam

Melikgazi'de Öğretmenler Günü'ne özel müzik dolu akşam

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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