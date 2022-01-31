Melikgazi'de nikahta 02.02.2022 yoğunluğu

Melikgazi Belediyesi'nde dünya evine girmek için 02.02.2022 tarihini tercih eden çiftlerin yoğunluğu yaşanıyor. Aylar öncesinden bu özel günde nikahlarını kıydırmak isteyen 42 çift gün aldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, çiftlerin anlamlı gün olması nedeniyle 02.02.2022 tarihini seçtiklerini belirterek, "Melikgazi Belediyesi Nikah Memurluğunda binlerce nikah işlemi gerçekleştiriyoruz. 2022 yılında 4 bin 58 nikah kıydık. Kış mevsiminde normalde bu dönemde nikahlarımız çok nadir olur ancak özel gün olması nedeniyle bu tarihi çok tercih ediyorlar. Çiftlerimiz 02.02.2022 tarihine yoğun ilgi gösteriyor. Evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler bu özel tarihleri seçiyorlar. 42 çiftin bu özel tarih için Melikgazi Belediyesi Nikah Memurluğu'na aylar öncesinden müracaatta bulunmuş. Çiftlerimiz bu özel günde 'Evet' demenin mutluluğunu yaşayacaklar. Ailenin toplum içerisindeki yeri çok önemli. Evlenecek olan tüm çiftlerimizi Allah mesut bahtiyar etsin. Hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ