Melikgazi'de mobil atık getirme konteynerleri farklı noktalara yerleştirildi

Melikgazi Belediyesi, geri dönüşüm malzemelerini dönüştürmek amacıyla mobil atık getirme konteynerlerini ilçenin farklı noktalarına yerleştirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sundukları 2 milyon 650 bin TL bütçeli "Melikgazi Belediyesi Sıfır Atık" projesine bakanlığın 2 milyon nakdi yardım yaptığını bildirdi.

Proje kapsamında 30 adet mobil atık getirme merkezi aldıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"İlçemiz sınırları içerisinde uygun yerlere yerleştirmeye başladık. Mobil atık getirme merkezi geri kazanılabilir atıkların, diğer atıklarla karışmadan kaynağında toplanması ile geri kazanım sürecinin daha sağlıklı islemesi amacıyla şehrin belli yerlerine konulan mobil konteynerlerdir. Böylece atıkları kendi kaynağında ayrıştıracağız. Melikgazimiz birçok alanda olduğu gibi geri dönüşüm konusunda da örnek ve referans olmaya devam ediyor. Mobil atık getirme merkezimiz 7 bölmeli olup, vatandaşlarımız kağıt, plastik, metal, cam, bitkisel atık yağ, atık pil ve atık ilaçlarını atabilecekler. Ayrıca sistem güneş enerjisi ile çalışmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin