Melikgazi'de mezarlıklar bayrama hazır
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Melikgazi'de mezarlıklar bayrama hazır

Melikgazi'de mezarlıklar bayrama hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçe genelindeki mezarlıkların bakım ve onarımını yaparak bayrama hazır hale getirdi.

Melikgazi Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçe genelindeki mezarlıkların bakım ve onarımını yaparak bayrama hazır hale getirdi.

Melikgazi Belediyesi ekiplerince temizlenerek, daha güzel bir görünüme kavuşturulan mezarlıkları Kurban Bayramı'na hazırlayan belediye ekipleri, mezarlıklarda kuruyan otlar, dikenler, atılan çöp ve katı atıkları temizlendi.

Mezarlıkların bakım çalışmasını her bayram öncesi gerçekleştirdiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Vatandaşların bayram öncesi ve bayram süresince en yoğun olarak ziyaret ettiği mekanlar arasında mezarlıklar yer alıyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile halkımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arife günü ve bayram süresince vatandaşlarımızın, vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirleri alıyoruz. Ekiplerimiz mezarlıklarda çevre düzenlemelerinin yanı sıra kırılan ve deforme olan alanlarda gerekli çalışmaları da yaptılar, ziyarete hazır hale getirdiler. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Lütfen tedbirlere uyarak mezarlık ziyaretleri yapalım. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Melikgazi'de mezarlıklar bayrama hazır
Melikgazi'de mezarlıklar bayrama hazır
Melikgazi'de mezarlıklar bayrama hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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