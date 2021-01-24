Melikgazi'de metruk binaların yıkımı sürüyor

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çevreye zarar veren ve kötü görüntü oluşturan metruk binaların yıkımını yaptıklarını bildirdi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu kapsamda Kazım Karabekir Mahallesi'nde metruk binaların yıkıldığını, hafriyat kaldırma çalışmasını da tamamladıklarını belirtti.

Şehir merkezini misafir odasına benzeten ve bu yönde nitelikli çalışmalar yaptıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi'nin her köşesine dokunuyoruz. Eski binaların yıkımı bu yıl da devam ediyor. Sadece Kazım Karabekir'de değil tüm mahallelerde çalışma yapıyoruz. Metruk evlerin sahipleri ile anlaşıyor, kimseyi üzmeden yıkıyoruz. Özellikle hafriyat kaldırma gibi birçok işlemi şehir merkezinde ve ihtiyaç olan yerlerde yapıyoruz. Metruk kötü binalar tinercilerin ve uygunsuz işlerin yapıldığı yerler haline gelmiş. Bundan dolayı da vatandaşlarımız mağdur oluyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin