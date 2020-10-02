Melikgazi'de maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi tam not aldı
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Melikgazi'de maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi tam not aldı

02.10.2020 14:25 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:29
Melikgazi'de maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi tam not aldı

İçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla 81 ilde başlattığı korona virüs denetimleri Melikgazi'de devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla 81 ilde başlattığı korona virüs denetimleri Melikgazi'de devam ediyor.

Her hafta farklı bir bölgede denetim yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Doğu Terminali ve İpek Saray AVM'de esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda hatırlatma yaptı. Salgın sürecinde genel kurallara uyulmasının halk sağlığı için çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kentimizin her noktasında kamu görevlilerimiz vatandaşlarımıza rehberlik ederek denetimlerine devam ediyoruz. Görüyoruz ki vatandaşlarımız maske hassasiyetine sıkı sıkıya uyuyor. İnşallah böyle devam ederse salgını kısa sürede atlatırız. Bu salgın sağlığın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları noktasında uyarılarda bulunduk. Salgınla mücadele etmek için hep birlikte tedbirlere uymalıyız. Maske takan kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi'de maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi tam not aldı
Melikgazi'de maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi tam not aldı
Melikgazi'de maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi tam not aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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