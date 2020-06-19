Melikgazi'de LGS sınavı öncesi okullar dezenfekte edildi Melikgazi Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde okulları dezenfekte etti.

Melikgazi Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde okulları dezenfekte etti.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, LGS sınavı öncesi gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Belediye olarak üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin sınava güven içinde girebilmesi için gerekli hijyen ortamı sağlandı. Ayrıca belediye olarak sınav süresi boyunca çalışmalara ara vereceğiz. Altyapı ve üstyapı çalışmaları yapılmayacak. Öğrencilerimizin motivasyonunu etkileyecek hiçbir çalışma yapmayacağız. İnşaat yapımlarına sınav boyunca izin verilmeyecek. Bu konuda zabıta ve emniyet güçleri birlikte koordineli çalışacaklar."

Kaynak: AA