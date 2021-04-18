Melikgazi'de larva döneminde haşeratla mücadele başladı
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Melikgazi'de larva döneminde haşeratla mücadele başladı

Melikgazi'de larva döneminde haşeratla mücadele başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, haşerat ile mücadele çalışmasının mart ayı başında larva döneminde başladığını ve oluşturulan 5 ekip halinde devam ettiğini söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, haşerat ile mücadele çalışmasının mart ayı başında larva döneminde başladığını ve oluşturulan 5 ekip halinde devam ettiğini söyledi.

Haşeratın larva döneminde yapılan etkin çalışma ile sineksiz bir yaz geçirilmesi için düzenli bir çalışma yaptıklarını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

"Bahar aylarında da sivrisinek ve haşerelere karşı halk sağlığının korunması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve birçok bulaşıcı hastalığın kontrol altına alınması amacıyla ilaçlama yapıyoruz. Melikgazi'mizde havaların ısınmasıyla birlikte ilçenin birçok yerinde sinek ve böceklere karşı larva ilaçlaması gerçekleştiriyoruz. İlçemiz sınırları oldukça büyük bir alanı kapsıyor. Özelikle yaz aylarında bağ ve sayfiye alanları çalışma alanımızı büyütüyor. Bu açından planlı ve koordineli bir çalışma yapıyoruz. 58 mahallemizde larva döneminde ilaçlama yapılmıştır. Bu çalışma yaz aylarında fark edilecektir. "

İlaçlamanın etkili olabilmesi için öncelikle sinek yuvası olacak olan sulu atıkların çöplere atılmaması gerektiğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, öncelikle bataklıkların kurutulması ile başlatılan mücadelenin, çevreyi temiz tutmakla devam etmesi gerektiğini söyledi. - KAYSERİ

Melikgazi'de larva döneminde haşeratla mücadele başladı
Melikgazi'de larva döneminde haşeratla mücadele başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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