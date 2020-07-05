Melikgazi'de kurban satış yerleri için başvurular başladı
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Melikgazi'de kurban satış yerleri için başvurular başladı

Yaklaşan Kurban Bayramı için Melikgazi ilçesinde kurulacak kurban satış yerleri için başvurular 06 Temmuz Pazartesi günü başlıyor.

Melikgazi'de kurban satış yerleri için başvurular başladı
05.07.2020 12:14 | Son Güncelleme: 05.07.2020 12:35

Yaklaşan Kurban Bayramı için Melikgazi ilçesinde kurulacak kurban satış yerleri için başvurular 06 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Melikgazi'de kurban pazar yerleri Serkent ve Beştepeler olarak belirlendi.

Kurban Satış Yerinde Korona Virüs Önlemi Alınacak

Melikgazi Belediyesi bu yıl kurban satış alanında yeni tip korona virüse karşı önlemler alarak satıcıların ve kurban almaya gelen vatandaşların ihtiyaçları ve sağlığı doğrultusunda düzenleyecek.

Konuyla alakalı açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazililerin Kurban Bayramı'nı huzur içerisinde geçirmeleri için gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Pandemi kapsamında kuracağımız pazar yerlerinde tüm sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edilecek. Böylece vatandaşlarımız kurbanlık alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabilecekler." dedi.

Başvuruların 14 Temmuz Salı gününe kadar devam edeceğini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kurban satışı yapacak besicilerin, gerekli belgelerle karakollarımıza başvuru yapması gerekiyor. Beştepeler mevkiinde kurulacak olan küçükbaş hayvan satış yerinde satış yapmak isteyen besiciler, Hunat Zabıta Karakolumuza şahsen başvurmaları gerekmektedir. Serkent Mahallesi'nde küçükbaş ve büyükbaş satışı yapmak isteyen vatandaşlarımız Yıldırım Beyazıt Zabıta Karakolumuza başvuru yapacak. Kurban satış yerlerine girişte, kurbanlık hayvanların kulak küpesi, veteriner sağlık raporu, hayvan pasaportu, nakil belgesi kontrol edilecek. Kulak küpesi ve belgesi olmayan hayvanların kurban pazarlarına girişine izin verilmeyecek. Hayvan satış yerleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetimi ile gerekli belgelerin eksiksiz olması şartıyla 15 Temmuz 2020 saat 09.00 itibariyle başvuru sırasına göre yapılacak. Bilgi için Hunat Karakolu'na 0352-2521890 nolu numaradan, Yıldırım Beyazıt Karakoluna ise 0352-2521894 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz." diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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