Melikgazi'de klasik araçlarla en renkli ve coşkulu 23 Nisan Melikgazi Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla klasik araçlarla ilçe genelinde nostaljik bir tur düzenledi.

Belediye önünde toplanan klasik araçlar ile merkezden başlayan tur İLDEM, TOKİ ve Mimarsan Mahallesinde cadde ve sokaklarda gezerek vatandaşların bayramı kutlandı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık ile ilçe turuna katılarak vatandaşları selamladı, bayramlarını kutladı.

"Yine farklı bir etkinlikle Melikgazi'yi şenlendiriyoruz"

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Palancıoğlu, "23 Nisan'da farklı bir etkinlikle Melikgazi'yi şenlendiriyoruz. Kayseri Klasik Araç Otomobilciler Derneği ile birlikte yaklaşık 25-30 klasik araçla Melikgazi'ye güzel anlar yaşatacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve TBMM'nin açılışının 100. yılını kutluyorum. Ülkemiz her zaman payidar olsun, birlik ve beraberlik içerisinde inşallah geleceğe taşınsın. Aynı zamanda bugün Ramazan Ayı'nın ilk sahuruna kalkacağız. Ramazan ayını da tebrik ediyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Vatandaşlarımıza klasik araçlarla gezerek el sallayacağız, 23 Nisanlarını tebrik edeceğiz. Destekleri için EKOD'a teşekkür ederim." dedi.

Türkiye'nin sıkıntılı günleri kısa zamanda atlatacağına inancının tam olduğunu söyleyerek şunları söyledi:

Her gün vefatlarımız oluyor ama giderek azalan salgın söz konusu. Bizim evde kalmamız, sosyal mesafeye dikkat etmemiz, kendimizi hijyenli bir şekilde tutmamız gerekiyor. İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz. Ülkemiz birçok badireyi atlattı, bu badireyi de en kısa zamanda en az zaiyatla atlatacaktır. Bizler de belediye olarak her türlü salgınla ilgili mücadelede çalışma yapıyoruz. İaşeler ve dezenfekte çalışmalarımız sürüyor. İnşallah Melikgazi'yi çok daha iyi konuma getireceğiz."

EKOD Başkanı Kemal Nakipoğlu ise, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, Melikgazi'de yine farklı bir etkinliğe imza atıldığını ve renkli görüntülerle tüm vatandaşların yüzünün güleceğini söyledi.

Kaynak: Bültenler