Melikgazi'de kırsal kesim yatırımları planlı yerleşime ve gelişime imkan tanıyor
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Melikgazi'de kırsal kesim yatırımları planlı yerleşime ve gelişime imkan tanıyor

Melikgazi'de kırsal kesim yatırımları planlı yerleşime ve gelişime imkan tanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi İlçesinin çok yönlü bir yerleşim sergilediğini ve yüksek katlı modern mahalleler yanında uydu kent olarak tabir edilen semtler ile kırsal kesim mahallerinin yer aldığını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi İlçesinin çok yönlü bir yerleşim sergilediğini ve yüksek katlı modern mahalleler yanında uydu kent olarak tabir edilen semtler ile kırsal kesim mahallerinin yer aldığını söyledi.

Belediye yatırımları ile her geçen gelişen ve büyüyen kırsal kesim mahallerine artan nüfus yoğunluğuna paralel olarak enerji sarfiyatı da artığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Artan enerji ihtiyacını karşılamak üzere trafo merkezleri ile alanları belediyemizce belirlenmektedir. Temmuz ayı Meclis Toplantısında Gesi Fatih, Kıranardı Fatih, Battalgazi, Tavlusun, Ağırnas ve Mimarsinan Bahçelievler semtlerine trafo alanı belirlenmesi için karar alındı" dedi.

Mahalleler de trafo yapılarak kesintisiz enerji sağlandığını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, enerjinin yaşamın her alanında yerini aldığını her cihazın enerjiler ile beslendiğini söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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