Melikgazi'de karla mücadele devam ediyor

13.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:02

Melikgazi Belediyesi, karla mücadele kapsamında yol açma ve temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu sabah erken saatlerde ekiplerin kara mücadele çalışmasına katıldı.



Melikgazi'de karla mücadele ekipleri, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemeleri ve yolların ulaşıma kapanmaması için yoğun çaba sarf ediyor.



Yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla karla mücadele ekiplerinin 7/24 görev başında olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bugün yine güzel bir güne uyandık. Her taraf bembeyaz. Çok şükür rahmet yağıyor. Şehir merkezi ve ticaret alanlarının olduğu bölgeleri temizledik. Ama bir yandan da yağan kar temizlenen yolları yeniden karla dolduruyor. Elimizden geldiğince tüm personel sahada karla mücadele çalışmasına devam ediyoruz. Ekiplerimiz, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere tüm ilçede karla mücadele çalışmalarını aralıksız gerçekleştiriyor. Ana arterler ile mahalle ve sokaklardaki yolların açık kalması, ulaşımın kesintisiz devam etmesi için yol açma ve tuzlama çalışmalarına devam ediyoruz." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA