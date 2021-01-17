Melikgazi'de kar temizleme ve tuzlama ekipleri göreve hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Melikgazi'de kar temizleme ve tuzlama ekipleri göreve hazır

17.01.2021 17:15 | Son Güncelleme: 17.01.2021 17:18
Melikgazi'de kar temizleme ve tuzlama ekipleri göreve hazır

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yoğun kar ve buzlanmaya karşı her zaman hazırlıklı olduklarını bildirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yoğun kar ve buzlanmaya karşı her zaman hazırlıklı olduklarını bildirdi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkileyeceğini ön görerek kar temizleme ve tuzlama ekiplerinin göreve hazır olduklarını belirtti.

Özellikle Eskişehir Gecekondu Önleme Bölgesi, Battalgazi, Tavlusun, Turan, Erciyes ve Hisarcık yolunda greyder ile tuz serpme araçları bulundurduklarını aktaran Palancıoğlu, "Melikgazi ilçesinde kış şartlarında ulaşımın güvenli ve seri olması amacı ile önceden planlama yapıldı. Belediyenin kamyon, greyder araçlarından hariç araç kiralama ile hizmetin daha seri ve verimli olması için çalışıyoruz. Yeni alınan kar kürüme ile tuz serpme araçları en küçük sokaklarda dahi çalışma yapabiliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ İlham Aliyev Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Bülent Ersoy Demet Akalın Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Fatih Terim Mesut Bakkal İsmail Kartal Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Bursa İtfaiye Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Melikgazi'de kar temizleme ve tuzlama ekipleri göreve hazır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 17:19:47. #1.15#
title