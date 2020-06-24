Melikgazi'de kaçak hafriyat ve molozlar mercek altında!
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Melikgazi'de kaçak hafriyat ve molozlar mercek altında!

Melikgazi Belediyesi hem ekonomik olarak hem de estetik olarak ilçeye zarar vermesi nedeniyle, rasgele çevreye dökülen kaçak hafriyat ve moloz artıkları mercek altına alındı.

Melikgazi'de kaçak hafriyat ve molozlar mercek altında!
24.06.2020 12:18 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:31

Rastgele Hafriyat Dökmeyiniz! Çevre ve Görüntü Kirliliği Oluşturmayınız!

Melikgazi'nin daha nezih ve temiz bir ilçe olması için çalıştıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu,"Belediyeler olarak şehrimizin ve ilçemizin daha güzel bir yer olması için çalışıyoruz. Ama bazı kişi ve kurumlar çevre kirliliği oluşturacak çöp ve hafriyatlarını ortaya bırakıp kaçıyor. Belediye ekiplerimizce yapılan rutin kontroller de yol kenarlarına, boş arazilere rast gele kaçak döküm yapıldığı tespit edildi. Rast gele sağa, sola dökülen hafriyat atıkları hem ekonomik olarak hem de estetik olarak şehrimize zarar vermekte. Hafriyat ve inşaat yıkımları sonucunda ortaya çıkan inşaat atıklarının çevre ve görüntü kirliliği yaratmaması için lütfen duyarlı olalım. moloz ve hafriyat döken kişi ve işletmeler hakkında da işlem yapacağız.2872 sayılı Çevre Kanunu, 5326 Kabahatler Kanunu ve belediye kuralları yönetmeliğine göre cezai işlem uygulanacaktır. Melikgazi halkımızın yaşam kalitesini bozmayacak şekilde faaliyetlerini sürdürmeleri ve duyarlı vatandaşlarımızın çevre/görüntü kirliliğini tespit etmeleri halinde 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp hattımıza fotoğraf ve konum belirterek ihbar edilebilir. Veya 252 1333 nolu çağrı merkezimize şikâyetlerinizi iletebilirsiniz." dedi.

Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 7 gün 24 saat boyunca sürdürdükleri rutin kontrol ve denetimler dışında vatandaşlar tarafından Çağrı Merkezi ve WhatsApp İletişim Hattı'na bildirilen şikâyetlere de en hızlı şekilde müdahale ediyor.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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