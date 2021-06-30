Melikgazi'de iki yatırım birden hayata geçiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Melikgazi'de iki yatırım birden hayata geçiyor

Melikgazi'de iki yatırım birden hayata geçiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediyesi, Tınaztepe Mahallesi'nde Hayırsever Sarıalp ailesiyle birlikte yaptığı Ahmet-Selehattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezi ve Yeşilyurt'ta yine Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan Hamdi-Zarife Şanlıünal Cami'nin 2 Temmuz Cuma günü açılışını yapacak.

Melikgazi Belediyesi, Tınaztepe Mahallesi'nde Hayırsever Sarıalp ailesiyle birlikte yaptığı Ahmet-Selehattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezi ve Yeşilyurt'ta yine Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan Hamdi-Zarife Şanlıünal Cami'nin 2 Temmuz Cuma günü açılışını yapacak.

Açılışlar ile ilgili bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak pandemiyi fırsata çevirdik. Yeni projeler hayata geçirdik, ilçemizi bir adım daha öne taşıdık. İlçemize daha seri ve nitelikli hizmet ediyoruz. İhtiyaç olan yerlere göre projeler yapıyor ve eksiklikleri bir bir gideriyoruz. Hizmetlerimizi tam ve zamanında yapıyoruz. Eğitime, ibadete, sağlığa, sosyal hayata ve kültüre destek olmak için ihtiyaç olan yerlerde yatırımları hayata geçiriyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize en güzel çalışmaları kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Palancıoğlu, "Kısa zaman önce hayırseverlerimiz ile yapımına başladığımız bu iki yatırımımızı çok şükür tamamladık. 2 Temmuz Cuma günü Yeşilyurt'ta saat 13.00'de Hamdi-Zarife Şanlıünal Cami'ni açıyoruz. Sonrasında Tınaztepe Mahallesi'nde saat 16.00'da Ahmet-Selehattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezini hizmete açacağız. Bu iki nitelikli yatırımımız Melikgazi'mize ve Kayserimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Melikgazi'de iki yatırım birden hayata geçiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Taner Ölmez Şevval Şahin Burak Özçivit
Spor Ali Koç Cristiano Fatih Terim Şenol Güneş Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Melikgazi'de iki yatırım birden hayata geçiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 15:38:06. #1.16#

title