Melikgazi'de hizmet bütünlüğü ve etkinliği açısından muhtarlar toplantısı
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Melikgazi'de hizmet bütünlüğü ve etkinliği açısından muhtarlar toplantısı

29.11.2020 14:45 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:49
Melikgazi'de hizmet bütünlüğü ve etkinliği açısından muhtarlar toplantısı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, mahallelerde ihtiyaçları tespit etmek için mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenleyerek görüşmeye devam ediyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, mahallelerde ihtiyaçları tespit etmek için mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenleyerek görüşmeye devam ediyor. Başkan Dr. Palancıoğlu, pandemiden dolayı bölge bölge muhtarlar toplantısı yapıldığını söyledi.

Melikgazi ilçesinin hem alan hem de nüfus olarak bir değişim ve gelişim gösterdiğini, Kayseri ilinin yüzde 50'sine hizmet verdiklerini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Dengeli, planlı ve koordineli bir şekilde gelişen ve büyüyen ilçemizde bu hassasiyeti korumak ve devam ettirmek için muhtarlarımız ile sık sık bir araya geliyoruz. Alan büyüyünce ve muhtar sayımız artınca daha verimli, etkili ve herkesin söz alabileceği ve rahatça konuşabileceği bir toplantı için pandemiden dolayı da bölge muhtarlar toplantısı düzenlemeye karar verdik. Toplantılarım bölge bölge devam ediyor" dedi.

Doğu ve merkez doğu gibi mahalle muhtarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda her muhtardan acil yapılması istenen hizmetler hakkında bilgiler alındığını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, mahallelerin Melikgazili olmanın farkını yaşadıklarını ve gerçekleştirilen hizmetlerden dolayı da muhtarların teşekkür etiklerini kaydetti.

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Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçeyi 7 muhtarlık bölgesine ayırdıklarını ve 7 bölge muhtarları ile toplantı düzenleyerek, ihtiyaçları tespit edip hizmetleri gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Melikgazi'de hizmet bütünlüğü ve etkinliği açısından muhtarlar toplantısı
Melikgazi'de hizmet bütünlüğü ve etkinliği açısından muhtarlar toplantısı
Melikgazi'de hizmet bütünlüğü ve etkinliği açısından muhtarlar toplantısı
Melikgazi'de hizmet bütünlüğü ve etkinliği açısından muhtarlar toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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