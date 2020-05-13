Melikgazi'de hijyenik parklar, çocukları bekliyor Melikgazi ilçesi genelindeki parklar, uzun süre sonra sokağa çıkacak çocuklar için dezenfekte edilerek hazırlandı.

Melikgazi ilçesi genelindeki parklar, uzun süre sonra sokağa çıkacak çocuklar için dezenfekte edilerek hazırlandı.

Çocukların olası virüs tehdidinden arındırılmış parklarda oyunlarını oynayabilmeleri için büyük bir titizlikle dezenfekte çalışması yaptıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yayınlanan genelge ile parklar ve spor aletlerinin belirli bir süre kullanılmayacağı belirtilmişti. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulan 0-14 yaş grubu çocuklar uzun süre sonra ilk kez bugün saat 11.00-15.00 arasında sokağa çıkacak. Parklarda, tüm çocuklarımız gönül rahatlığıyla oynasın diye oyun gruplarımızı dezenfekte ederek ilaçlama yaptık. İnşallah en kısa zamanda bu virüs biter ve eski sağlıklı özgür günlerimize döneriz. Çocuklarımız çok kalabalık oluşturmadan temiz hava alsın, arkadaşlarıyla hijyen ve sosyal mesafeye dikkat ederek güzel zaman geçirsinler inşallah" dedi.

Melikgazi ilçesinde 650'den fazla park olduğunu söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Parklarda ilaçlama, çim kesimi, tadilat, tamirat ve ağaç budama işlemeleri yapıyoruz. Özel olarak oluşturulan ekipler, ilçe genelindeki parkları, oyun gruplarını ve bankları özel solüsyonlarla dezenfekte etti. Ekipler, aynı zamanda parklardaki peyzaj ve çim çalışmalarını da yaparak, oyun gruplarının güvenli olması için mesai harcadılar. Ben mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Özellikle bu salgın sürecinde büyük bir gayretle ilçemizi sürekli temizleyerek dezenfekte ettiler" diye konuştu.

Normalleşme planına göre 0-14 yaş grubunda olanlar bugün, 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olarak dışarı çıkabilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA