Melikgazi'de heyecan dolu yarışma başladı
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Melikgazi'de heyecan dolu yarışma başladı

Melikgazi'de heyecan dolu yarışma başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hafta sonu ralli tutkunlarına ev sahipliği yapan Melikgazi Belediyesi, nefes kesecek Tırmanma Şampiyonası 3. yarışın startını belediye önünden verdi.

Hafta sonu ralli tutkunlarına ev sahipliği yapan Melikgazi Belediyesi, nefes kesecek Tırmanma Şampiyonası 3. yarışın startını belediye önünden verdi. 2 gün sürecek ve 3 çıkış üzerinden gerçekleştirilecek yarışta 4 kategoride 23 sporcu mücadele edecek.

Yarışmanın seramonik startını veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "23 aracın katılımı ile bugün yarışmamızın startını verdik. Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın bir etabını ilçemizde gerçekleştiriyoruz. Kayseri'nin tanıtımında etkili olacağını düşünüyorum. 5 kilometrelik parkuru kapsayan yarışın başlangıcı Hulusi Akar Bulvarı sonu, bitişi ise Gül Konutları önü olacak. 3-4 aydır bu yarış için yoğun bir çalışma yaptık. AVİS sponsorluğunda Melikgazi tırmanma yarışını burada yapacağız. Kadın yarışmacılarımızla birlikte toplam 23 yarışmacımız var. Hemşehrimiz yarışmacı Ayhan Bey'e bende kopilotluk yapacağım. Bu tür organizasyonlar bütün vatandaşlara hitap ediyor. Özellikle gençlerimizden yoğun katılım var. Böylece birlik ve beraberlik pekişiyor. Ben tüm Kayserililerimizi hem Klasik Otomobil Festivaline hem de Melikgazi tırmanma yarışına bekliyorum. Çeşitli etkinliklerimiz ve konserlerimiz oluyor. Tüm katılımcılarımıza teşekkür eder yarışmacılarımıza başarılar dilerim. Bu tür organizasyonlar Kayseri'nin turizm açısından farklı bir boyut kazanmasına vesile oluyor. Hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Nevzat Aslan ise, Kayserili hemşehriniz Olan Ayhan Germirli bize yarışı Kayseri'de yapmak istediğini söyledi. Mustafa Başkanımız sağolsun spora ve sporcuya değer veren bir belediye başkanı. Türkiye şampiyonasına layıkıyla ev sahibi oldular. Bugün 23 aracımız yarışa katıldı. 3. yarış olan AVİS Türkiye Melikgazi tırmanma yarışını burada yapacağız. Eskişehirli olarak burada olduğumuz için çok mutluyum." dedi.

Kayserili yarışmacı Ayhan Germirli ise 15 yıldır yarış sporunu profesyonel olarak yaptığını söyleyerek Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'na destekleri ve emekleri için teşekkür etti.

Saat 16.00'da Tavlusun'da başlayan yarışma 29 Ağustos Pazar günü saat 12.00'de yeniden start alacak. - KAYSERİ

Melikgazi'de heyecan dolu yarışma başladı
Melikgazi'de heyecan dolu yarışma başladı
Melikgazi'de heyecan dolu yarışma başladı
Melikgazi'de heyecan dolu yarışma başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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