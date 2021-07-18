Melikgazi'de her kurban kesim yerinde veteriner hekim görevlendirildi
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Melikgazi'de her kurban kesim yerinde veteriner hekim görevlendirildi

Melikgazi'de her kurban kesim yerinde veteriner hekim görevlendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı bir ortamda yerine getirebilmesi için kurban satış ve kesim yerlerinde tüm hazırlıkları tamamladı.

Melikgazi Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı bir ortamda yerine getirebilmesi için kurban satış ve kesim yerlerinde tüm hazırlıkları tamamladı. Ayrıca Kurban Bayramında kaçan kurbanlıklar için özel ekip kuruldu.

Vatandaşlar kurban ibadetlerini yerine getirmek için gönül rahatlığı ile kurbanlıklarını alıp belirtilen noktalarda veteriner hekimler denetiminde kesimini yapabilecek.

Vatandaşların kurban ibadetlerini rahat ve konforlu bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak için yoğun bir şekilde çalışmaların devam ettiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar ile besicilerin sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmesi için 100 bin metrekare alan üzerine kurulan kurban pazarı yerinde özel önlemler alınarak kuruldu ve içerisinde kesimhane de bulunuyor. Vatandaşlarımızın ibadetlerini daha güvenilir ve hijyenik bir ortamda yapabilmeleri için kurbanlık satış ve kesim yerlerini belirledik. İlçedeki 22 ayrı kapalı pazarı kurban kesimi için hazırlanıyor. Vatandaşlar gönül rahatlığı ile kurban pazarından kurbanlıklarını alıp belirtilen yerlerde kesimini yapabilecek. Tek isteğimiz vatandaşlarımızın Kurban ibadetini yerine getirirken rahat bir biçimde, sıhhi ortamda bu işi yapabilmeleri. Kesim yerlerinde görevli olacak 27 veteriner hekim belirlendi. Her kesim yerinde bir veteriner hekim, Mimarsinan kurban satış yerindeki kurban kesim yerinde ise 4 veteriner hekim görev yapacak. Vatandaşımızın huzuru için elimizden gelen tüm imkanları seferber ediyoruz. Mübarek Kurban Bayramını şimdiden kutluyoruz. Nice sağlıklı, mutlu bayramlarımız olsun" dedi.

Melikgazi Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca, ilaçlama, dezenfeksiyon, kaçan kurbanlık, hastalıklı kurban etlerinin imha ve veteriner işleriyle ilgili hizmet verecek. Kaçak hayvan ihbarı ve diğer istekler için vatandaşlar 252 13 00 numaralı telefon arayabilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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