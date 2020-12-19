Melikgazi'de hayırseverlerle kapsamlı sosyal yardımlar devam ediyor
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Melikgazi'de hayırseverlerle kapsamlı sosyal yardımlar devam ediyor

19.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:22
Melikgazi'de hayırseverlerle kapsamlı sosyal yardımlar devam ediyor

Sosyal belediyecilik hizmeti kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere iaşe yardımında bulunan Melikgazi Belediyesi, meclis üyeleri ile birlikte kömür, iaşe paketi, temizlik malzemesi, hijyen paketi ve kışlık battaniyeleri ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti.

Sosyal belediyecilik hizmeti kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere iaşe yardımında bulunan Melikgazi Belediyesi, meclis üyeleri ile birlikte kömür, iaşe paketi, temizlik malzemesi, hijyen paketi ve kışlık battaniyeleri ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti.

Belediye önünden hareket eden yardım konvoyunu uğurlayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi:

"Melikgazi Belediyesi olarak sosyal yardım çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Pandemiden dolayı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız daha da zor günler geçiriyor. Bizde hem devletimiz hem valiliğimiz, kaymakamlığımız ve Melikgazi Belediye olarak elimizden geldiğince onlara destek olmaya çalışıyoruz. Pandemi de 40 bin pakete yakın iaşe dağıtımı yaptık. Bunun haricinde odun, kömür ve diğer yardımları da yapıyoruz. Geçtiğimiz gün bir hayırseverimiz de ihtiyaç sahibi ailelere kışlık bot aldı. Dağıtımı başladı. Meclis üyelerimiz de bugün mahalle mahalle gezerek kömür, iaşe paketi, temizlik malzemesi, hijyen paketi ve battaniyeleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacak. Kendilerine destekleri için teşekküre ederim. Bu tür faaliyetleri tüm meclis üyelerimizle beraber gerçekleştiriyoruz. Rabbim en kısa zamanda ülkemizi bu salgından kurtarsın inşallah. Biz belediye olarak tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Rabbim birliğimizi bozmasın." - KAYSERİ

Melikgazi'de hayırseverlerle kapsamlı sosyal yardımlar devam ediyor
Melikgazi'de hayırseverlerle kapsamlı sosyal yardımlar devam ediyor
Melikgazi'de hayırseverlerle kapsamlı sosyal yardımlar devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 12:23:33. #1.15#
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