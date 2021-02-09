Melikgazi'de hayırsever desteğiyle okul yapılacak

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile 24 derslik okul yaptırılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hayırsever Nevzat ve Penpe Kendirlioğlu desteğiyle yapılacak 24 derslikli okul, Danişmentgazi Mahallesi'nde inşa edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, eğitim, sağlık ve ibadet yatırımlarına her zaman hayırseverlerce destek verildiğini belirtti.

Her koşulda yeni okul yatırımları ile hizmetlerini sürdürdüklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"İlçemizde yapılan hizmetleri gören hayırseverler belediyenin yatırımlarına katkı sağlamak istiyor. Bu da belediyemizin yatırımlarında başarının bir göstergesidir. Hayırseverlerimiz bizlere müracaat ederek okul, sağlık ocağı, cami gibi eserler yaptırmak istiyor. Danişmentgazi Mahallesi'ne yapacağımız okul projemize hayırseverimiz destek olacak. Mimari, statik ve tesisat projesi belediyemize ait olmak üzere hayırseverlerle işbirliği içinde çalışıyoruz. Başta hayırseverimiz olmak üzere bu güzel şehrimize bu güzel hayırları kazandıran bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün