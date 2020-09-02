Melikgazi'de görüntü kirliliği oluşturan duvar yazıları silinecek
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Melikgazi'de görüntü kirliliği oluşturan duvar yazıları silinecek

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, şehrin muhtelif yerlerinde duvar yazısı olarak bilinin çevre ve görüntü kirliliği oluşturan yazıların silineceğini söyledi.

Melikgazi'de görüntü kirliliği oluşturan duvar yazıları silinecek
02.09.2020 17:51 | Son Güncelleme: 02.09.2020 17:55

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, şehrin muhtelif yerlerinde duvar yazısı olarak bilinin çevre ve görüntü kirliliği oluşturan yazıların silineceğini söyledi.

Öncelikle duvar yazısı olan alanların yerlerin tespit edildiğini bunun için ekip oluşturularak çalışmalara başlanıldığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Şehrin muhtelif alanlarında Bilinçsizce yapılan ve masumane dokunuş tabir edilecek bu yazılar, tarihi yapıya zarar veriyor. Çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında, üzerinde görsel kirliliğe de neden olan sıva ve boyaları temizleyeceğiz. Kumlama yöntemiyle duvar ve tarihi mekanların yüzey temizliği yapılacak. Bu yıl tamamlanacak olan çalışmayla özellikte tarihi mekan duvarlarındaki görsel kirliliği ortadan kaldıracağız" dedi.

Bu yazıların çevre estetiği açısından kötü bir görünüm oluşturduğunu ve vatandaşların bu konuda daha hassas davranması gerektiğine dikkat çeken, gençlerin tarihi yapıların üzerine yazı yazmamasını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, çevreci ve çevre dostu bir belediye olduklarını bunu her çalışma ile gösterdiklerini söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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