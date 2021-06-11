Melikgazi'de gelir artırıcı faaliyetler masaya yatırıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kentsel Dönüşüm ve Ruhsat ve Denetim İşleri Müdürlüğü ile belediyeye ait satılık ve kiralık olarak ihaleye çıkılacak olan taşınmazların belirlenmesi konusunda istişare toplantı yaptı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kentsel Dönüşüm ve Ruhsat ve Denetim İşleri Müdürlüğü ile belediyeye ait satılık ve kiralık olarak ihaleye çıkılacak olan taşınmazların belirlenmesi konusunda istişare toplantı yaptı.

Melikgazili vatandaşlara en iyi hizmetleri sunmak için, gelir artırmaya dönük çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Yoğun çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu kapsamda ilgili müdürlük personelimiz ile toplantı yaptık. Önümüzdeki aylarda kiraya, ihaleye çıkacağımız satılık ve kiralık gayrimenkullerimizi netleştiriyoruz. Meclisten ve encümenden alacağınız kararlarla birlikte vatandaşlarımızı ihaleye davet edip bu taşınmazlarımızı kiralayacak veya satacağız. İnşallah böylece gelirimizi de artıracağız. Melikgazi Belediyesi olarak gelir artırıcı faaliyetlerimiz her zaman ön planda. Hizmet yapabilmek için gelirlerimizin artması gerekiyor ve en iyi hizmeti Melikgazili vatandaşlarımıza vermenin mücadelesini ediyoruz. Bu kapsamda da kamunun imkanlarını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde kararlarımızı alıp kamuoyuyla paylaşacağız. Satılık veya kiralık olacak taşınmazlarımıza ilginizi bekliyoruz. Hayırlı olmasını dilerim." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı