Melikgazi'de farklı mimari ile yapılacak okulun protokolünü Bakan Selçuk imzaladı
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Melikgazi'de farklı mimari ile yapılacak okulun protokolünü Bakan Selçuk imzaladı

Melikgazi Belediyesi Altınoluk Mahallesinde kendi arsası üzerinde Kayseri'de farklı bir mimari proje ile tasarlanan Hayırsever Şükrü Baktır ile yapılacak İmam Hatip Fen Lisesi'nin protokolü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile imzalandı.

Melikgazi'de farklı mimari ile yapılacak okulun protokolünü Bakan Selçuk imzaladı
13.06.2020 12:31 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:07

Melikgazi Belediyesi Altınoluk Mahallesinde kendi arsası üzerinde Kayseri'de farklı bir mimari proje ile tasarlanan Hayırsever Şükrü Baktır ile yapılacak İmam Hatip Fen Lisesi'nin protokolü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile imzalandı.

Arsası, mimari projesi, çevre düzeni ve peyzajı Melikgazi Belediyesi tarafından yapılacak olan okul hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Altınoluk Mahallesi'nde hayırseverimiz ile birlikte 8 milyon TL değerinde büyük fen lisesi yapacağız. Farklı bir mimari tasarım ile Kayseri'de tek olacak okulumuz yapıldıktan sonra bir çok öğrenci ve velinin dikkatini çekecek. İngilizce hazırlık sınıfının da bulunacağı okulumuzu bir proje okulu olarak düşünüyoruz. Eser niteliğinde bir okul olacak. Bu kapsamda hayırseverlerin desteğiyle 11 okul, 120 derslik, 114 kişilik öğrenci pansiyonu protokolü imza törenine katılan Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ile bu okulumuzun da protokolünü imzaladık. Bu okulumuz Kayseri'nin ilk imam hatip fen lisesi olacak. Şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde yapılacak olan proje fen Lisesi okul-yurt ve yemekhane bölümlerinden oluşacak. Okulda 16 derslik, fizik ve kimya laboratuvarı, müzik, görsel sanatlar, bilgisayar dersliği ve kütüphane bulunmakta. Birde 68 yataklı kapasiteli bir yurdu da olacak" diye belirtti.

Altınoluk Mahallesi'ne mimarisi, donatıları ve altyapısıyla çok güzel bir okul kazandırılacağını kaydeden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak eğitime önem veriyor gençlerimize değer veriyoruz. Okul yapmak belediye olarak asli görevlerimiz arasında bulunmasa da belediye olarak elimizden geldiğince okul ve eğitim yatırımlarına da son derece önem veriyoruz. Eğitimle ilgili ihtiyaçları karşılayarak Melikgazi'mizin layık olduğu eğitim seviyesine ulaşmasını ve okul ihtiyacını karşılamış olacağız. 2020 yılı Melikgazi Belediyesi açısından yoğun, hizmet dolu bir yıl olacak. Sağlık merkezleri, sosyal tesisler, kaldırımlar, yollar ve parklar olmak üzere Melikgazi ile ilgili birçok ihtiyaçları gidermiş olacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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