Melikgazi'de eğitim yatırımları masaya yatırıldı
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Melikgazi'de eğitim yatırımları masaya yatırıldı

Melikgazi Belediyesi ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bir araya gelerek Melikgazi'de yapılacak okul çalışmaları ve eğitim yatırımları toplantısı yaptı.

Melikgazi'de eğitim yatırımları masaya yatırıldı
02.06.2020 14:12 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:15

Melikgazi Belediyesi ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bir araya gelerek Melikgazi'de yapılacak okul çalışmaları ve eğitim yatırımları toplantısı yaptı.

Düzenlenen yatırım toplantısına Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ve birim müdürleri katıldı.

Toplantıda ilçedeki okullar için yapılması gerekenleri masaya yatırdıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bugün Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Melikgazi'de yapacağımı okul ile eğitim yatırımları ve okullar açılmadan yapılması gereken çalışmalar üzerine toplantı yaptık. Melikgazi'mizin eğitim konusunda sıkıntıları olmaması için elimizden geleni yapacağız. Biz tüm kurumlarla başta Milli Eğitim ile güzel bir işbirliği içinde çalışıyoruz. İlkbahar ayında şiddetli rüzgar ve yağmurdan dolayı 30'a yakın okulumuzun çatısı uçmuştu. Çok hızlı bir şekilde ihale yaparak okulların ihtiyaçlarını karşıladık. Geçtiğimiz yaz 2 milyon TL'nin üzerinde bakım ve onarım çalışması yapmıştık. Vatandaşlarımızın çok daha güzel imkanlara kavuşması için çalışıyoruz. Belediye olarak bu çalışmaların tamamlanması ve daha konforlu hale gelmesi için uğraş veriyoruz" dedi.

"Bunun yanında hayırseverlerimizle beraber birçok alanda okul yapıyoruz" diyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Özellikle Altınoluk'ta, Esentepe'de, Eskişehir Bağları'nda, Tavlusun'da okul çalışmalarımız var. İnşallah yakın zamanda bir kaçının temelini atacağız. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Kayseri farklı şehirlerle kıyasladığımızda hayırseverliği ile ön planda olan bir şehir. Melikgazi Belediyesi olarak Milli Eğitim ile ses getirecek çalışmaları yapacağız. Yapacağımız çalışmaların hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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