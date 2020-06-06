Melikgazi'de eğitim yatırımı Melikgazi Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi'nde hayırseverlerle birlikte Mihriban ve Fatma Altuntaş Anaokulu yapılacak.

Melikgazi Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi'nde hayırseverlerle birlikte Mihriban ve Fatma Altuntaş Anaokulu yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bu yıl da kent merkezi ile kırsal mahallelerde model ve referans projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

Vatandaşa hizmet için gayret ettiklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Önemli yatırımlar yapıyoruz ancak insana yatırıma tüm yatırımlardan daha çok önem veriyoruz. Kayseri'de yaşayan her evladımızın daha iyi eğitim alması için 'okul yapmak bizim görev alanımızda değil' demeden ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Anaokulu projemizin toplam inşaat alanı 935 metrekare. 1 milyon lira yatırım bedeline sahip olan anaokulumuzda 6 derslik, etkinlik odası ve yemekhane bulunacak. İlçemize hayırlı olmasını dilerim."

Kaynak: AA