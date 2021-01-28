Melikgazi'de dezenfekte çalışmaları sürüyor
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Melikgazi'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

28.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:06
Melikgazi'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların sağlığı için her gün 25 araç ve 50 personel ile dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların sağlığı için her gün 25 araç ve 50 personel ile dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, dezenfekte çalışmalarının vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda aksamadan devam ettiğini aktardı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Hastane, sağlık ocakları ve otobüs durakları gibi vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda parklardaki çocuk oyun grupları, oturma alanları, spor aletleri, duraklar ve çöp kovaları gibi ortak kullanım alanları rutin dezenfekte ediliyor. Her gün 25 araç 50 personelle hijyen çalışmalarını yürütüyoruz. Bu zorlu salgın sürecinde ilk günden beri Melikgazi Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye devam ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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