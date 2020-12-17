Melikgazi'de dev eğitim kompleksinin temeli atıldı
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Melikgazi'de dev eğitim kompleksinin temeli atıldı

17.12.2020 13:49 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:53
Melikgazi'de dev eğitim kompleksinin temeli atıldı

Melikgazi Belediyesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde 16 bin metrekare arsa üzerine yapılacak olan Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi'nin temelini attı.

Melikgazi Belediyesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde 16 bin metrekare arsa üzerine yapılacak olan Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi'nin temelini attı. Eğitim kompleksinde anaokulu ve çevre düzeni işini Melikgazi Belediyesi, ilkokul ve ortaokulu, Hayırsever Osman Ulubaş, kapalı spor salonunu ise Büyükşehir Belediyesi yapacak.

Temel atma programına Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu katıldı.

Temel atma programında bir konuşma yaparak yeni eğitim yatırımının hayırlı olmasını dileyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bugün Kazım Karabekir Mahallemizde Hayırsever Osman Ulubaş Amca ile güzel bir eğitim hizmeti için temel atıyoruz. Hayırseverimizle geçtiğimiz sene bir okul daha yapıp açmıştık. Bu büyük eğitim kompleksimizin İlkokul ve Ortaokulu bölümünü Osman Amca yapacak, Anaokulu ve çevre düzenlemesini Melikgazi Belediyemiz ve Kapalı Spor Salonu'nu ise Büyükşehir Belediyemiz yapmış olacak. Toplamda 16 bin metrekarelik büyük bir eğitim kompleksi burada hayata geçmiş olacak. İsmini de Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi olarak nitelendirdik. Allah kendisinden razı olsun. Cenab-ı Allah Osman Amca gibi hayırseverlerimizin sayısını arttırsın inşallah. İnşallah bu tür okullarında temelini atmaya devam edeceğiz. Melikgazi'nin birçok mahallesinde eğitim yatırımlarımız var. Mahallemize ve Kayserimize bu güzel eğitim kompleksimizin hayırlı olmasını dilerim." dedi.

17 Aralık Kayseri şehitlerini de anan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Bugün aynı zamanda Kayseri'de 17 Aralık 2016'da hain teröristlerin düzenlediği bombalı saldırı sonucu şehit olan askerlerimizin şehadetlerinin 4. yıl dönümü. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, tüm gazilerimize şifalar diliyorum. Cenabı Allah ordumuzu başımızdan eksik etmesin, onları her zaman payidar eylesin." diye konuştu. - KAYSERİ

Melikgazi'de dev eğitim kompleksinin temeli atıldı
Melikgazi'de dev eğitim kompleksinin temeli atıldı
Melikgazi'de dev eğitim kompleksinin temeli atıldı
Melikgazi'de dev eğitim kompleksinin temeli atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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