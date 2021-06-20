Melikgazi'de çöp konteynerleri ve sepetleri yenileniyor
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Melikgazi'de çöp konteynerleri ve sepetleri yenileniyor

Melikgazi'de çöp konteynerleri ve sepetleri yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İlçedeki çalışmalarını ara vermeden sürdüren ve tüm birimleriyle ilçenin ihtiyaçlarını ve vatandaşların taleplerini gidermeye yönelik çalışan Melikgazi Belediyesi, eskiyen çöp konteyner ve çöp sepetlerini yeniledi.

İlçedeki çalışmalarını ara vermeden sürdüren ve tüm birimleriyle ilçenin ihtiyaçlarını ve vatandaşların taleplerini gidermeye yönelik çalışan Melikgazi Belediyesi, eskiyen çöp konteyner ve çöp sepetlerini yeniledi.

Bin 80 adet 770 litrelik çöp konteyneri ve 582 adet çöp sepeti aldıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Hummalı bir çalışma yürüten belediye ekiplerimiz, ilçenin temizliği için gece gündüz görev başında. İlçemize kazandırdığımız yeni nesil çöp konteynerleri de vatandaşlarımızın virüs ve bakterilerden korunması için donatılmış durumda. 1080 adet çöp konteyneri ve 582 adet çöp sepeti eskileri ile değiştirildi. Pandemi döneminde Melikgazi Belediyesi olarak temizliğe her zamankinden daha fazla önem veriyoruz. Dezenfekte çalışmaları yanında temizlik çalışmalarımız daha da artarak kesintisiz devam ediyor. Daha önce almış olduğumuz çöp kamyonlarımız da geldi. Kamyonlarımızın yerli üretim olmasını da tercih ettik. Belirlenen noktalara yerleştirilen çöp konteynerleri, periyodik olarak dezenfekte ediliyor. Bu şekilde hem görüntü kirliğinin önüne geçiliyor hem de etrafa pis koku yayan konteynerler ortadan kalkmış oluyor" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi'de çöp konteynerleri ve sepetleri yenileniyor
Melikgazi'de çöp konteynerleri ve sepetleri yenileniyor
Melikgazi'de çöp konteynerleri ve sepetleri yenileniyor
Melikgazi'de çöp konteynerleri ve sepetleri yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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