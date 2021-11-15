Melikgazi Belediyesi personeline coğrafi tabanlı akıllı veri arşivi eğitimi

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi personeline yönelik coğrafi tabanlı veri keşfi, saklama ve arşiv yazılımı eğitimi düzenlendiği bildirildi.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kurumda personelin niteliğinin artırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla eğitimlere devam ettiklerini belirtti.

Palancıoğlu, Melikgazi coğrafi tabanlı akıllı veri arşiv yazılımıyla, coğrafi tabanlı veri arşivi sınıflaması ve kelime taraması yapılabileceğini vurgulayarak, "Şu ana kadar bu kapsamda 15 milyon veri analiz edildi. Bu sistem sayesinde her çeşitten tüm kurum verilerine tek merkezden erişilebilir ve sınıflandırılabilir. Sonucunda da vatandaşa hızlı ve doğru veri anında sunulur. İş ve çalışma verimini en üst düzeye çıkartmak amacıyla, kalitenin eğitimle doğru orantılı olarak artacağına inanan belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, personellerimize yönelik eğitim faaliyetlerine devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.