Melikgazi'de Çevre Vergileri ile Temizliğe ve Çevreye Yatırım

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Parklarına, yaya yollarına ve sosyal tesislerinde kullanılmak için 400 lt çöp konteynırı, 770 lt çöp konteynırı, 3.000 lt yer üstü çöp konteynırı, 3.500 lt yeraltı çöp konteynırı, Paslanmaz çelik baca kılıfı, Panolu çöp sepeti alındığını bildirdi.

Melikgazi ilçesi olarak geniş bir alanda Kayseri şehrinin yarısına hizmet verdiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, özellikle şehir merkezine uzak olan toplu konut alanları ile bölge yerleşim alanları için satın alındığını belirtti.

Halk ve çevre sağlığına büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"İlçe sınırları içerisinde bulunan park, bahçe ve yeşil alanlara yerleştirilmek üzere ihale ile 400 lt çöp konteynırı 500 adet, 770 lt çöp konteynırı 500 adet, 3.000 lt yer üstü çöp konteynırı 10 adet, 3.500 lt yeraltı çöp konteynırı 60 adet, Paslanmaz çelik baca kılıfı 20 adet, Panolu çöp sepeti 500 adet satın alındı. Satın alınan malzemeler TSE belgeli ve sağlıklı malzemeden yapılmıştır. Halka daha da önemlisi çevre sağlığı ile güvenliğine öncelik verilmiş olan çevresi ile uyumlu ve son derece kullanışlı ürünlerdir. Bu malzemeler çevre temizlik vergileri ile satın alınmıştır. Dolayısı ile sizlerden toplanan vergiler yine size hizmet olarak geri dönmüştür. Alınan malzemeler bölge halkına hayırlı olsun." - KAYSERİ