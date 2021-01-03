Melikgazi'de bir yılda 70 bin ağaç dikildi
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Melikgazi'de bir yılda 70 bin ağaç dikildi

03.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:28
Melikgazi'de bir yılda 70 bin ağaç dikildi

Melikgazi Belediyesi bir yılda 70 bin ağacı toprakla buluşturdu.

Melikgazi Belediyesi bir yılda 70 bin ağacı toprakla buluşturdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bir yıl içinde 15-50 yaş arası büyük ağaçlar kazandırılarak Melikgazi'nin kısa zamanda yeşillendirilmesi sağlanıp zamandan tasarruf edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, gelecek nesillere daha yeşil bir Melikgazi bırakmayı hedeflediklerini belirtti.

2020 yılını ağaçlandırma yılı ilan ettiklerini anımsatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Fidan değil ağaç dikiyoruz. Çok şükür ilçemizin birçok noktasına devasa çınar, ıhlamur, leylandi, akçağaç gibi çeşitli türde ağaçlar diktik. Ağaç dikim kampanyamızla bir yıl içinde 15-50 yaş arası 70 bin fidanı toprakla buluşturduk. Melikgazi ağaçlandırmada 15-20 yıl öne geçti. Coğrafi ve yerleşim alanlarına uygun, çevresi ve doğası ile bütünleşen ağaç dikimine önem verdik. Bu açıdan Yalova, Sakarya ve Bursa gibi şehirlerden bizzat yerinde inceleme yaparak fidan ve ağaç alımı gerçekleştirdik. Belli bir program ve plan içerisinde doğru yere doğru ağaç çeşidini belirleyerek bunların toprak ile buluşturulmasını sağladık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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