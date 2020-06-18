Melikgazi'de Babalar Günü'ne özel arabalı sinema günleri
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Melikgazi'de Babalar Günü'ne özel arabalı sinema günleri

Melikgazi Belediyesi'nin, korona virüs günlerinde vatandaşlara moral kapsamında başlattığı 'Arabalı Sinema Günleri'nde Babalar Günü'ne özel gösterim düzenleyecek.

Melikgazi'de Babalar Günü'ne özel arabalı sinema günleri
18.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:39

Melikgazi Belediyesi'nin, korona virüs günlerinde vatandaşlara moral kapsamında başlattığı 'Arabalı Sinema Günleri'nde Babalar Günü'ne özel gösterim düzenleyecek. 21 Haziran 2020 Pazar günü İldem Kaysermall AVM otoparkında gerçekleştirilecek etkinlikte 'Bizim İçin Şampiyon' filmi gösterilecek.

"Rezervasyon için lütfen 0530 253 91 91 numaralı Whatsapp hattımız üzerinden iletişime geçmeyi unutmayın" diyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Korona günlerinde vatandaşlarımız evlerinde çok sıkıldı. Biz de belediye olarak onlara moral olsun diye birkaç kültürel program düzenledik. Geçen hafta başlatmış olduğumuz arabalı sinema etkinliğimiz çok sevildi, çok ilgi gördü. Belirli sayıda otomobilin girişine izin verilecek etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlarımızın 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp hattından randevu alması gerekiyor. Etkinlik günü randevu alan ve listeye alınmış kişilerin araçlarıyla arabalı sinema etkinliğinin yapıldığı alana girişine izin verilecek. İldem Kaysermall AVM otoparkında düzenlenecek arabalı sinemada; Ahmet Katıksız'ın yönettiği ve Serkan Yörük ile birlikte senaryosunu yazdığı dramatik ve biyografik gerçek bir hikaye olan "Bizim İçin Şampiyon" filmi ücretsiz gösterilecek. Böylece sinemaseverler arabalarından inmeden güvenli bir şekilde sinema keyfi yaşayacak. Tüm sinema severleri etkinliğimize bekleriz" dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, arabalı sinema günlerinin farklı filmlerle her hafta farklı bir bölgede yapılacağını hatırlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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